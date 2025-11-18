SHAZNAのIZAMが自身のInstagramを更新し、『CROSS ROAD Fest』での共演したバンドとのオフショットを公開した。 【写真】PENICILLINとSHAZNAの貴重な集合ショット ■「何気にお付き合いが長い先輩バンド様」PENICILLINとの集合ショット 11月15日と16日の2日にわたって千葉・幕張イベントホールで『CROSS ROAD Fest』が開催。このイベントには、多数のヴィジュアル系バンドが集結した。SHAZNAは両日共に出演しを果たした。