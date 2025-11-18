デンバー・ナゲッツ vs シカゴ・ブルズ日付：2025年11月18日（火）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 127 - 130 シカゴ・ブルズ NBAのデンバー・ナゲッツ対シカゴ・ブルズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはシカゴ・ブルズがリードし28-30で終了する。第2クォーターはデンバー・