ファンインターナショナルは11月21日、「蕎麦と寿し 七乃家(なのや)」を、京都市下京区にオープンする。「蕎麦と寿し 七乃家(なのや)」同店は、天ぷら寿司海鮮「米福」や京町家再生プロジェクト「宵の小町」などを手がけた同社が、"そばの新しい楽しみ方"を追求すべくオープンする。十割そばに「米福」仕込みの天ぷらや寿しを組み合わせ、今までにない蕎麦屋のひとときを提案する。十割二色ざる蕎麦自慢の十割そばは、そば殻ごと挽