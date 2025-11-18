ÀÖÀ¾¿Î¡¢¾®·ª½Ü¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤È¤Î¹ë²Ú¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Î¹âÌÚÂöÌé¤¬Instagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛÀÖÀ¾¿Î¡¦¾®·ª½Ü¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤¬À²Å·¤Î²¼ÊÂ¤ó¤À¥´¥ë¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③ ¢£Netflix¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤òÃ´Åö¤·¤¿ÈþÍÆ»Õ¤¬¸ø³« ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥ê¥à¥ì¥¹¥á¥¬¥Í¡¢¹õ¤¤¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿¾®·ª¤È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡õ¥Ï¥Ã¥È¤ÇÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤¿