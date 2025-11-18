元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が16日、自身のインスタグラムを更新。妻で第1子妊娠中のタレント・加島ちかえ（36）と“今年初めての夫婦旅行”を報告した。【写真多数】「仲の良い御夫婦でステキ」幸せあふれる温泉旅行の写真を披露した城咲仁＆加島ちかえ夫妻城咲は「ジンチカ夫婦は皆様のお陰で今年も大変スケジュールもりもりで過ごしております そんな中ベイビーを授かりながら少しだけ時間ができたので 先月