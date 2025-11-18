大阪府堺市にある世界遺産「百舌鳥（もず）・古市古墳群」の大山（だいせん）古墳（仁徳天皇陵古墳）を空から眺める観光気球が、運行開始から１か月余りたち、搭乗者は１万人近くに上っている。古墳群の魅力を広くＰＲしようと、地元飲食店が気球にちなんだ新たなメニューを開発するなど、期待が膨らんでいる。（福永正樹）間もなく１万人気球は、大山古墳近くの大仙公園に市が整備した発着場から飛ぶ。地上とケーブルでつなが