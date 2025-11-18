気象台は、午後2時33分に、波浪警報を北見市常呂、網走市、斜里町、小清水町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・北見市常呂、網走市、斜里町、小清水町に発表 18日14:33時点網走地方では、18日夕方から19日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北見市常呂□波浪警報【発表】18日夕方から19日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■網走市□波浪警報【発表】18日夕方から19