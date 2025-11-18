関東甲信地方では、今夜から明日19日にかけて、平地でも雪の降る可能性があり、19日の朝は路面凍結に注意が必要です。冬用タイヤへの交換はお早めに。また、寒気の影響で、20日にかけて平年を下回る気温となり、寒さが続くでしょう。インフルエンザが流行していますので、体調管理にご注意ください。今夜は長野で初雪か路面凍結注意20日にかけて寒さ続く今日18日(火)は、冬型の気圧配置となっていて、冷たい北風がやや強めに吹