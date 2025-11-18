巨人と育成契約を締結した前ソフトバンクの川原田純平内野手が１８日、都内で入団会見を行った。川原田は青森山田から２０年ドラフト４位でソフトバンクに入団。１軍通算３試合の出場で、今季は昨年の右足首手術の影響で育成選手として主に３軍で出場した。１０月７日に戦力外通告を受け、１２日のトライアウト（マツダ）では１安打、１盗塁に加えて軽快な守備で躍動していた。水野編成本部長は「先日行われたトライアウトで