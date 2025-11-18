中国の国営メディアがSNSで、高市早苗首相を題材とした日本への「風刺画」を連発している。一方、日本のユーザーらはこれらを「パロディ」化し応戦。「大喜利合戦」が勃発している。駐大阪総領事「斬首」投稿が発火源ネット上の発火源は、中国の薛剣（せつけん）駐大阪総領事による高市早苗首相の台湾有事をめぐる国会答弁について、「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか