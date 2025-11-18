中国政府による日本旅行への自制勧告が発表された後、両国間の交流行事や訪問日程が次々と中止され、日本国内でその影響が本格的に現れ始めている。日本の報道によると、中国江蘇省徐州市は15日、友好都市である愛知県半田市への18日の訪問日程を延期すると知らせた。具体的な理由は明らかにしていないが、延期の知らせが入った時点が中国政府の日本旅行自制令発表の翌日だったことから、発表の影響を受けたと解釈されている。徐州