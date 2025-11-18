秋信守（チュ・シンス）SSGランダース球団オーナー補佐役（43）が韓国人では初めて米プロ野球メジャーリーグ（MLB）殿堂入り候補に名を連ねた。韓国人がMLBの殿堂入り候補になったのは秋信守が初めて。全米野球記者協会（BBWAA）は18日（日本時間）、 2026年の殿堂入り新候補12人と従来の候補15人を公開した。秋信守はコール・ハメルズ、ライアン・ブラウン、マット・ケンプ、ハウイ・ケンドリック、ダニエル・マーフィー、リック