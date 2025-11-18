18日、韓国総合株価指数（KOSPI）が取引時間中に4000を下回った。韓国取引所によると、KOSPIはこの日正午12時27分現在、前日比2．30％安の3995．06で取引されている。取引終了までに4000台を回復できなければ、7営業日ぶりに4000割れでの終値となる。1．81％下落した今月7日のKOSPIは3953．76で取引を終えていた。この日KOSPI指数は前場比44．78ポイント（1．10％）安の4044．47で始まった。取引序盤には一時4072．41まで上昇し、