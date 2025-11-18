国分東北から、株式会社利久と協業した「K&K缶つまJAPAN 牛たん炭焼利久監修 牛たん旨辛南蛮味噌煮」が登場。2025年11月10日(月)より販売ちゅうです☆ K&K缶つまJAPAN「牛たん炭焼利久監修 牛たん旨辛南蛮味噌煮」  発売日：2025年11月10日(月)価格：750円(税別) ※東北内／780円(税別) ※東北外販売場所：国分グループ公式オンラインストア「ROJI日本橋 ONLINE STORE」など内容量：140g国分東北が展開する