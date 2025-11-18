人気漫画家の倉田真由美氏が１８日までに、熊が各地で出没し、死傷者が出ている状況についてＸに投稿した。倉田氏は「クマを殺すな的ポストが流れてくる。そりゃ、大概の人は殺したくないよ、動物嫌いな人ってそんなに多くない。でも街に降りたクマは駆除するしかない、人間が安心して暮らせる街づくりをするためには仕方がないじゃないか。人間が人間を優先するのは当たり前だ」と熊の駆除はやむを得ない判断ではないかとし、