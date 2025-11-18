東京・赤坂のライブハウスの前で女性が男に刺され重傷を負った事件で、事件の50分ほど前に女性が出演予定だったライブのポスターに男が「バツ印」を書いていたことがわかりました。【映像】「バツ印」が書かれたポスター16日、港区赤坂のライブハウスの前にいた40代の出演者の女性が男に左の脇腹などを刺されました。女性は重傷で現在も治療を受けています。現場には女性が出演予定だったライブのポスターが貼られていました