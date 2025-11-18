【WWE】RAW（11月10日／日本時間11日／マサチューセッツ・ボストン）【映像】「スタイルえぐ」女子レスラー、鍛え抜かれた肉体美（全身）王者防衛の歓喜が一転、相棒による背後からの“ベルト一撃”で惨劇に発展。Tシャツを破り捨て、鍛え上げた筋肉美を誇示するなど、史上稀にみる唐突すぎるヒールターンの瞬間にファンが凍り付いた一方、「脱いだ」「スタイルえぐ」といった驚きの声も寄せられた。女子世界王者ステファニー