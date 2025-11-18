18日午後、石川県小松市中心部の住宅で火事があり、隣接する複数の建物に延焼しているとみられます。これまでにけが人は確認されていないということです。18日午後0時50分ごろ、小松市大文字町で「建物から煙が見える」と近くを通りかかった人から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、火が出たのは2階建ての住宅で、現在も消防による消火活動が続いていますが、隣接する複数の建物に延焼しているとみられています。消