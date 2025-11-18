金融捜査官になりすまして、高齢者から現金をだましとったとして、岡山市南区の無職の女（59）がきょう（18日）逮捕されました。 警察によりますと、女の共謀者が5月29日ごろから7月27日までの間、複数回にわたり、警察官などになりすまし玉野市の女性（84）に電話し、「あなたのキャッシューカードがハッキングされて不正に使われている」「安全確保のため金融庁に現金を預けてほしい」「金融捜査官が現金を取りに行