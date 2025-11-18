お笑いコンビ「さや香」の新山（34）が17日に放送されたテレビ朝日「くりぃむナンタラ」（月曜後11・45）に出演。M-1準優勝直後に起こった“ミラクル”を明かし、共演者を驚かせた。トークテーマが「自分が1番カッコいいと思った瞬間」になると、「準優勝の10日後に740万円」と挙げた新山。「M-1優勝を逃した10日後に競馬で740万円当たった」と説明し、スタジオの共演者からは「えー！」と驚きの声が上がった。22年12月に行