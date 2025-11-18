【モデルプレス＝2025/11/18】お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が11月18日、自身のInstagramを更新。妻でタレントの渡辺満里奈の誕生日を祝う夫婦写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】57歳人気芸人「いつまでもラブラブ」元おニャン子妻の55歳誕生日祝福◆名倉潤、妻・渡辺満里奈の55歳誕生日を祝福名倉は「今日は奥さんの55回目の誕生日おめでとう」「これからは子供達も大きくなったし健康で穏やかに過ごそうね」とつづ