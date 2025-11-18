ゆかりさんは、1歳半の息子たつきを育てるフルタイムの母。保育園で起きた噛みつき事件の翌日、謝罪の場を迎えます。誠意を込めて頭を下げたその瞬間、返ってきたのは思いもよらない冷たい言葉でした。『保育園で慰謝料トラブル』第2話をごらんください。 息子の噛みつき事件を受け、保育園で相手の母親と対面することになったゆかりさん。誠心誠意の謝罪を伝えようとしますが…。 謝罪の場、凍る空気 1歳半の噛みつき