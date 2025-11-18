カローラの常識を覆す!? 次期コンセプトモデルの狙いとは「これが“カローラ”なの!? ずいぶんカッコいいじゃん！」というのが、ジャパンモビリティショー2025でトヨタブースに展示された「カローラコンセプト」を目にした筆者の第一印象です。そして同時に、「次のカローラはここまで大胆に変わるのか？」という驚きも込み上げてきました。大胆なプロポーションを採用した「カローラコンセプト」【画像】超カッコイイ！ これが