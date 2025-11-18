◆大相撲九州場所１０日目（１８日、福岡国際センター）西三段目１５枚目の鷹翔（湊）が勝ち越した。滑翔（山響）との攻防を制し、寄り切り４勝１敗とした。３場所ぶりに勝ち越した。「中に入らせないつもりだった。自分の相撲を取ろうと思っていた」と納得した顔だった。ここ２場所連続で負け越し幕下から転落。「少なくとも５番勝って幕下に戻りたい」。最高位幕下３６枚目の３２歳が、残り２番も全力を尽くす。