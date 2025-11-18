◆男子テニス▽横浜慶応チャレンジャー第２日（１８日、横浜・慶応大日吉コート）元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が約３か月ぶりの実戦復帰を勝利で飾った。１回戦で、１０月の全日本選手権準優勝で同７９３位の市川泰誠（ノア・インドアステージ）に、４−６、６−１、６−１のフルセットで逆転勝ちした。錦織は、第１セットの最初の自分のサービスゲームを落とし、不安なスタートを見せた。その差だけで、第１セ