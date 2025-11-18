1983年に登場したマイティボーイ。 スズキ・マイティボーイ オイルショックと排ガス対策に翻弄された70年代。化石燃料の枯渇や地球温暖化という新たな問題が重くのしかかり始めた90年代。そのあいだに挟まれた80年代のニッポン自動車界は、束の間、先生のいない教室のようだった。つまり、いま振り返ると、楽しいクルマの時代だった。83年に登場したスズキ・マイティボーイも、そんな時代を象徴する、ってほど