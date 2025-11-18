森永乳業は、ロングセラーブランド「ピノ」シリーズから、『ピノ濃厚ティラミス』を25日より全国のコンビニエンスストアにて、数量限定発売する。【写真】濃厚アイスがぎっしり…『ピノ濃厚ティラミス』断面図「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめ、ひとつぶ食べると笑顔になれるひとくちアイスのロングセラーブランド。1976年の発売以来愛され続け、今年10月には発売50年目を迎えた。同商品は