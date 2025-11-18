5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのSOOBINがアンバサダーを務めるアパレルブランド「COVERNAT（カバーナット）」が渋谷MIYASHITA PARKにて期間限定ポップアップストアを開催する。また、本公式オンラインストアもオープンする。【写真】パネルや大ビジュアルなど…SOOBINが店舗装飾に登場！COVERNATはミリタリーやアウトドア、ワークウェアなどのビンテージウェアから得たモチーフを現代的な素材とスタイルで解釈するコンテ