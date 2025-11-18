小泉防衛大臣は非核三原則の「持ち込ませず」について、「その時の政権の命運をかけて決断し、国民の皆さんに説明する」とした当時の岡田克也外務大臣の答弁を引き継いでいく考えを示しました。小泉進次郎 防衛大臣「まず政府としては非核三原則を政策上の方針として堅持しております。その上で、『持ち込ませず』の部分については2010年当時の当時民主党政権でありましたけども、岡田外務大臣による答弁を引き継いでいく考え