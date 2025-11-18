家事をアレコレしていれば、失敗のひとつやふたつは誰にでもあるもの。毎日とまではいかなくても、例えば「今月は一度も失敗をしなかった」という人のほうが珍しいくらいではないでしょうか。うっかりミス。毎日のことだからこそ多い料理系ママスタコミュニティに「家事の失敗談って、あるよね？」というトピックがありました。「あるよね？」どころか「ないわけがない」かもしれません。今回はそんな家事の失敗談を集めてみました