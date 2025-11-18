PGAツアーチャンピオンズの最終戦「チャールズ・シュワブ・カップ選手権」は、 52歳のスチュワート・シンク（米国）がトータル20アンダーで今季3勝目を飾り、年間賞金王の座も確定させた。契約を結ぶPINGもその使用ギアを紹介し、勝利をこう祝福する。【画像】ボールにめっちゃ近い！これがシンクが飛んで曲がらない理由か「シンク選手は、4日間の平均ドライビングディスタンスが314.80ヤードで1位、さらに最長飛距離は358.00ヤー