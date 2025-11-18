11月18日午前6時半ごろ、北陸道下り線の糸魚川IC～名立谷浜IC間で普通乗用車の事故があり、通行止めとなっていましたが、午前9時半ごろ解除されました。警察によりますと、北陸道下り線で18日午前6時半ごろ、普通乗用車がトンネルの壁に衝突する単独事故がありました。けがをした人はおらず、雪によるスリップ事故ではない模様です。この事故のためNEXCO東日本は午前6時半頃から北陸道下り線の糸魚川IC～名立谷浜IC間