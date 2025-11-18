JKAは18日、「オートレース北九州」を福岡県飯塚市内にある「サテライト北九州」（飯塚市勢田）内に12月1日にオープンすると発表した。オートレースの場外車券売り場としては九州地区内11個所目となる。オートレース北九州では全国のオートレース場で開催されるレースをほぼ毎日、発売し、一日を通してオートレースと競輪を楽しむことができる。なお、オートレース北九州はキャッシュレス専用場外で会員登録が必要となる。