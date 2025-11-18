サンワサプライ株式会社は、ビジネスシーンや就活に最適な、撥水加工が施されたシンプルデザインのビジネスバッグ「BAG-C43BK」を発売する。大容量のメインルームと便利なフロントポケットにより、仕事や面接に必要なアイテムをスマートに持ち運べる。クッション内蔵ポケットには、14型ワイドまでのノートパソコンやタブレットが収納できる。■面接・打ち合わせ中に便利！しっかり自立するバッグバッグ単体でしっかり自立するため