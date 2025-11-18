中国政府が国民に日本への渡航自粛を呼びかけたことを受けて、小野田経済安全保障担当大臣は「経済的威圧をしてくるところに依存しすぎるのはリスクだ」と述べました。【映像】小野田大臣の会見「なにか気に入らないことがあったらすぐに経済的威圧をしてくるところに対して依存し過ぎるということは、サプライチェーンリスクだけでなく様々な観光に対してもリスクではあるので、リスクの低減を常日頃から皆が考えながら経済を回