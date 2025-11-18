お笑いコンビ・麒麟の田村裕が１８日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。人生で初めてＥＴＣを利用する緊張の瞬間をつづっている。田村は、この日ＥＴＣを初めて利用する直前に「初めて使うＥＴＣカードで今からレーンに突入する。緊張する。ドキドキ。頼むで」と投稿。その直後、無事に料金所を通過できたといい「行けたー！良かった」と安堵の声をあげている。国土交通省によれば、令和７年８月時点での利用率は９５・２％。