来年3月に開催されるWBCに向けて、侍ジャパンが韓国との強化試合を行いました。ドラゴンズからも、4人の選手が選ばれていました。選ばれる可能性が高いのは？矢野燿大さんに解説してもらいました。 侍ジャパンに選出されたのは、岡林勇希選手、金丸夢斗投手、松山晋也投手、高橋宏斗投手の4人です。 それぞれの結果をまとめています。 岡林選手は15日、1番センターでスタメン出場。ただ5打数ノーヒットと