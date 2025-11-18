ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「煙」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）【質問】静かなお休みの日、あなたは家でゆっくりと過ごしています。ふと気づくと、開けていた窓の外から煙が入ってきました。さて、その煙はどんな匂いでしたか？次の中