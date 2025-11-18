オリックス・福永奨捕手が「３番手捕手」からの脱却を宣言した。秋季キャンプ地の高知市内で契約交渉に臨み、７００万円増の年俸１７００万円でサイン。「１年間１軍にいられたことは、すごくいい経験になった。試合に出る準備ができていたのは、一番良かった」と充実感を漂わせた。プロ４年目の今季は開幕から１軍登録され、一度も抹消されることなく初めて完走。３９試合で打率１割５分２厘にとどまったが、９月２９日の楽天戦