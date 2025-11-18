文化放送の田中博之社長の定例会見が１８日、東京・浜松町の同局で行われた。１２月から「〜キミはひとりじゃない〜文化放送受験生応援キャンペーン」のキャラクターを務める５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のリーダー・吉田仁人（じんと）がゲストコーナーに登場。「まさか僕がこの担当をさせてもらうことになるとは。驚きです」と喜んだ。グループとして、今年は新語・流行語大賞に楽曲「イイじゃん」の歌詞から