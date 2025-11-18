１８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３８７．０８ポイント（１．４７％）安の２５９９７．２０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２２．２６ポイント（１．３１％）安の９２０６．１４ポイントと３日続落した。売買代金は１３４４億９８５０万香港ドルにやや拡大している（１７日前場は１１８４億６８２０万香港ドル）。米株安が嫌気される流れ。１７