【舌先三寸】女性真打ち落語家・雲龍亭雨花＝年齢非公表＝が映画監督デビュー。先日、豊島区内の映画館で「落語忍者・まんだらの謎」が上映された。時は戦国時代。本能寺の変で明智光秀に討たれた織田信長。「実は2人とも生きていた！？」という設定の謎解き歴史ファンタジーだ。雨花は青い眼の「くノ一（女忍者）」花を演じた。共演は弟弟子の春雨や晴太（38）、講談師の神田蘭＝年齢非公表、吉本興業のお笑いコンビ、2丁拳銃