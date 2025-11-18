ラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、首都ビエンチャンで最初の行事に臨まれました。ラオス入りから一夜明けた18日昼ごろ、愛子さまは首都ビエンチャンにあるラオスを代表する観光名所のひとつ、「凱旋門」を訪問されました。パンツ姿の愛子さまは、集まった人たちに笑顔で手を振り、副市長らの案内で周囲を回られました。また、高さ約50メートルの塔の階段を上り、ラオスの内戦の歴史などについて説明を受け、