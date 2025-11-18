ボーカルダンスユニット、M！LKのリーダー吉田仁人（25）が18日、東京・浜松町の文化放送で会見し、キャンペーンキャラクターを務める「〜キミはひとりじゃない〜文化放送受験生応援キャンペーン」への意気込みを語った。今年で9回目となるキャンペーンで、男性タレントの起用は初めて。「受験生に違和感を持たれないように全力で頑張りたい」。パフォーマンス時の緊張と受験生の緊張を重ね、「最終的に信じられるのは自分の頑張り