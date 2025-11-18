11月18日（現地時間17日、日付は以下同）。ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズが、5対5のチーム練習へ参加した。 坐骨神経痛のため、レブロンはトレーニングキャンプとプレシーズンゲーム、さらには2025－26レギュラーシーズン最初の14試合を全休。昨シーズンのプレーオフ以来初のチーム練習参加となった。 40歳の大ベテランに