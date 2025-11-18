ハードグミ「KAZITTE！」(カジッテ)が2025年10月14日に発売。ロッテから約3年ぶりとなるグミブランドが誕生した。【写真】シンボルキャラクターの「カジる！マーモット」「KAZITTE！」は、果実の香りと味わいを際立たせるロッテ独自の「果実感引き立て製法」を採用しており、ひと口かじるとハードな噛み応えとともに果汁感がじゅわっと広がるのが特徴。ひと袋に2種のフレーバーが入っており、気分に合わせて楽しめるのもポイントだ