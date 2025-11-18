午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は２４９、値下がり銘柄数は１３２３、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは陸運のみ。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械、石油・石炭、情報・通信、銀行など。 出所：MINKABU PRESS