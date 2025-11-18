プロボクシング元WBO世界バンタム級王者のジェイソン・モロニー（オーストラリア）が11月24日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されるWBC世界同級王座決定戦「那須川天心 vs. 井上拓真」を展望。2月に那須川と対戦した元世界王者は「本当に五分五分だと思う」と語り、勝敗を分けるポイントに言及した。米老舗専門メディア『ザ・リング』が報じている。 ■「全てはタクマにかかっている」 モロニーは中谷潤人