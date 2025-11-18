チーム事情から変わったポジションで、岩田智輝が評価を高めているチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに所属する28歳は昨季、ボランチの一角として３部を戦うチームを支え、昇格に貢献。今季も中盤で２年連続昇格を目指すバーミンガムの主力を務めていた。だが、チームに負傷者が出たことでクリス・デイビス監督は岩田を右SBに起用。すると、岩田は横浜F・マリノス時代からのユーティリティ性を発揮し、