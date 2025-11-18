世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地時間17日には、新たに2チームが本大会出場権を獲得しています。出場を決めたのは、欧州予選のドイツとオランダ。初戦黒星スタートだったドイツは、5連勝で巻き返し切符を獲得。オランダは6勝2分と無敗で本大会出場を決めています。ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。